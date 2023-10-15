الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى المهرجان الختامى لنوادى المسرح "دراما الشحاذين".. للمهمشين حياة

دراما الشحاذين
دراما الشحاذين

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، العرض المسرحي "دراما الشحاذين" ضمن فعاليات اليوم الرابع عشر من المهرجان الختامى لنوادي المسرح فى دورته الـ 30 "دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أحداث العرض 

العرض لفرقة كفر الشيخ المسرحية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي غنائي استعراضي، حول مجموعة من المهمشين تجمعوا داخل مسرح مهجور هربا من الشرطة، يحاول كل منهم تغيير أسلوب حياته لإثبات أنهم فرقة مسرحية حقيقية، وتأكيدًا على مبدأ أن "للمهمشين حياة".

"دراما الشحاذين" تأليف الكاتب الكويتي بدر محارب، أداء نادر شوقي، أيمن عباس، بهاء أشرف، يمنى المرادني، إسلام أيمن، مريم عبد العزيز، أشعار أحمد سمير، ديكور سعيد علي، تنفيذ ديكور عبد الرحمن السيد، ملابس إبراهيم الفقي، استعراضات سعيد علي، ماكياچ لمياء فريد، إضاءة محمد العرجاوي، إعداد موسيقى أيمن عباس، دراماتورج وإخراج  أحمد كمال.

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيسًا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

تلاه ندوة نقدية أدارها المخرج شاذلي فرح، شارك بها الناقدان محمود حامد، وأحمد خميس. 

أعرب شاذلي فرح عن سعادته بعودة مشاركة فرقة نادى مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ للمهرجان مرة أخرى بعد غياب لسنوات، كما أشاد بالعرض وأداء الممثلين للشخصيات الذى لم يختلف كثيرا عند عرضه أمام لجنة التحكيم.

وأكد أحمد خميس في حديثه عن مفهوم الدراماتورج، أن المخرج هو المسئول الأول عن الدراما فهو الذى يختار النص ويعمل على تحويله من عمل روائي إلى نص مسرحي. 

وعن العناصر المسرحية في العرض قال: هناك إفراط في استخدام قطع وعناصر الديكور بجميع أركان المسرح حتى المقدمة مما جعله مزدحما وتسبب في إعاقة حركة الممثلين.  

بينما أشاد بأداء الممثلين، فهناك سهولة في الانتقال من شخصية إلى أخرى دون معاناة، وكذلك الأزياء والموسيقى موضحا أنهما تناسبا مع أحداث العرض بشكل جيد. 

من جانبه قال الناقد محمد حامد: هناك حالة من الانفصام بين الموروث القديم ونظرية المسرح الحديثة في هذا العرض، الذي تدور فكرته الأساسية حول "الهروب إلى المسرح" واتضح ذلك من خلال "شخصية الشرطية"، عندما ماتت البطلة في نهاية العرض.

بالنسبة للديكور قال كان يكفي وجود إشارات ذات دلالات درامية واضحة بدلًا من استخدام هذا الكم من الديكور المبالغ فيه. 
أما عن الموسيقى والألحان أشار إنها تناسبت مع العرض بصورة جيدة، مطالبا بتقديم العرض باللغة العامية لمزيد من التواصل مع الجمهور. 

دراما الشحاذين
دراما الشحاذين
دراما الشحاذين
دراما الشحاذين
دراما الشحاذين
دراما الشحاذين
دراما الشحاذين
دراما الشحاذين
دراما الشحاذين المهرجان الختامى لنوادي المسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة روض الفرج قصور الثقافة

مواد متعلقة

قريبا.. منشورات الجمل تصدر الترجمة العربية من "القراءات الخطرة"

صبحي موسى يناقش "تحولات الثقافة في مصر" بالقنصلية الفرنسية.. الخميس

"أكتوبر بعد 50 عاما" ندوة على مائدة الأعلى للثقافة غدا

المسرح المصرى ونصر أكتوبر فى العدد الجديد لـ"مسرحنا"

غدًا.. اللواء أحمد المنصورى فى ضيافة بيت السحيمى

في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. "الأبواق والتوت البري" كوميديا إيطالية بمذاق مصري

الأعلى للثقافة ينظم ندوة عن "آليات مكافحة الإدمان" بأوبرا الإسكندرية.. الأربعاء

"دراما الشحاذين" و"نور" في الليلة قبل الأخيرة بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

الأكثر قراءة

مدرب كاب فيردي لـ الدستور: لا يمكن إيقاف محمد صلاح.. يحبه كل سكان بلدنا

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيزيل خوري.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها في حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟