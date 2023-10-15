براءة عامل من تهمة الإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريا ببراءة ا.و.ع.ا.ا.من دائرة قسم ثان بكفر الشيخ عما أسند إليه في الجناية رقم 3436 لسنة 2023 قسم ثان كفر الشيخ والمقيدة برقم 2332 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، عما أسند إليه، كما قضت المحكمة بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

وكان المستشار محمد سراج، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال عاملا لاتهامه بأنه يوم 7-72023 بدائرة قسم ثان بكفر الشيخ أحرز مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، وجاء بتحريات الرائد محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث قسم ثان بكفر الشيخ، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية الموثوق بها بأن المتهم يقوم بالتجارة في الهيروين.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر و26 لفافة هيروين، ومطواة قرن غزال، ومبلغ مالي، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.