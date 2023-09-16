براءة متهم من تجارة المخدرات وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بمطروح

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح حكماً ببراءة المتهم بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة بندقية خرطوش و30 طلقة تستخدم في السلاح المذكور دون ترخيص، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الغني عمران وعضوية المستشارين محمد عزيز سمهان، وإبراهيم محمد أبو السعود بحضور أمين السر عمرو زكي.

وبناءً على تحريات فرع الإدارة العامة للمخدرات بمطروح، تم العثور على كمية من مخدر الحشيش بحوزة المتهم، والذي ينوي التجارة بها، بالإضافة إلى سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار ١٢ و ٣٠ طلقة حية لنفس السلاح. وتمكن المقدم إسلام ممدوح، بالتعاون مع الرائد شريف محمد عوض، مفتش المباحث بإدارة مكافحة المخدرات، من ضبط المتهم والسيارة والمخدرات والسلاح.

تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في دائرة قسم شرطة مطروح، أنه احتفظ بقصد التجارة بمخدر الحشيش خلافًا للقانون، وحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش دون ترخيص، وذخيرة تصل إلى ٣٠ طلقة، وذلك للاستخدام في السلاح الناري دون ترخيص.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية، أن المفتشين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قاموا بإجراء تحريات سرية حول المتهم، وتبين أنه يقوم بالتجارة في المواد المخدرة. وبعد استصدار أذن من النيابة العامة للتفتيش عنه، تم رصده خلال خروجه من منزله في اتجاه سيارته، وعند رؤية المفتشين له، قام بالفرار. وتم ضبطه وبتفتيش السيارة، تم العثور على حقيبة بلاستيكية تحتوي على ٣٠ طلقة خرطوش، وأخرى تحتوي على كمية من مخدر الحشيش. تم مصادرة جميع المضبوطات.