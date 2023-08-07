الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملت منه سفاحًا.. الإعدام لأب هتك عرض نجلته بمطروح

محكمه جنايات مطروح
محكمه جنايات مطروح الدائرة الأولي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، اليوم الإثنين، بمعاقبة "أحمد محمد م ع" بالإعدام شنقا على خلفية اتهامه بهتك عرض نجلته.

صدرر الحكم بعضوية كلا من المستشار سامح حامد شاكر والمستشار جمال عبدالناصر سالم والمستشار علي حسن حسني ومحمد عصام وكيل النائب العام وعبدالجليل خليفة أمين السر.

وترجع تفاصيل الواقعة، إلي قيام المتهم بهتك عرض نجلته "حبيبة" بالقوة، بأن قام بتكبيل يدها وتقبيلها وتجريدها من ملابسها وملامسة أماكن عورتها حال كونه من أصولها ومن المتولين تربيتها وملاحظتها وممن له سلطة عليها.


وأستمر ذلك الفعل حتى بلوغها وقبيل تحرير محضر بالواقعة بخمسة أيام والذي حمل رقم 8063 لسنة 2023 جنايات مطروح  حيث قام بمواقعة نجلته بغير رضاها وأسقط عمدًا امرأه حامل وهي المجني عليها وقام بإجبارها على تناول بعض العقاقير الطبية المخصصة لذلك حتى تأكد من إجهاضها على النحو المبين بالتحقيقات .

وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضي نصوص المواد 260، 267، 268 من قانون العقوبات والمادتين 2 و 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

وبعد الإطلاع على المادة رقم 214 / 2  من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة1981 تم إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتة وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا. 

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