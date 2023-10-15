حسام موافي يناقش الطب والحياة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي غدا

ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يعقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى لقاء بعنوان “الطب والحياة”.

ويستضيف الدكتور حسام موافي رائد الطب الباطنى في مصر وأستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني وتديره الكاتبة إيمان عنان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، غدا الاثنين الموافق 16 أكتوبر بمسرح سيد درويش.

تفاصيل ندوة حسام موافي في أوبرا الإسكندرية

ومن المقرر أن تبدأ الندوة فى تمام الساعة السابعة مساء، ويتناول الحوار العديد من الموضوعات المرتبطة بالمجالات الطبية واثرها على الحياة كما يتم مناقشة بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة وتصويبها للحفاظ على الصحة العامة.

وكان صالون أوبرا الإسكندرية، عقد مؤخرا أمسية ثقافية على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، للاحتفاء بمئوية خالد الذكر الموسيقار سيد درويش.

وتم استضافة كلا من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة، المطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب وادارتها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى وتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر.