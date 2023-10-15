حقيقة مفاوضات الأهلى مع محمد صبحى لضمه فى يناير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد عن وجود مفاوضات من جانب نادي الأهلي مع محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك للتعاقد معه خلال يناير المقبل.

وينتهي عقد صبحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد خلال يناير المقبل.

مفاوضات الأهلى

وأكد المصدر أنه لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي وصبحي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأمر عار تماما من الصحة.

وشدد المصدر على أن الأهلي لم يقرر التعاقد مع حارس مرمى من الأساس حتى الآن والاكتفاء بمجموعة الحراس الموجودين بين صفوف الفريق في الوقت الحالي.

راحة الزمالك

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الإثنين، استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.