بعد إحالته للمفتي.. إعادة المرافعة في محاكمة المتهم بقتل شقيقته وزوجها بالجيزة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، إعادة مرافعة محاكمة المتهم بقتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسدهما في العمرانية، لرفضهما إقراضه مبلغا ماليا.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية في جلسة سابقة لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم، وبعد رد المفتي حدث تغيير بهيئة المحكمة التي تنظر القضية؛ لذا قرر رئيس الدائرة المستشار عبدالشافي عثمان، إعادة المرافعة لدفاع المتهم في القضية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهم "ر. ص"، 39 سنة، في غضون الفترة من 6 مايو الماضي وحتى يوم 9 من ذات الشهر قتل المتهم عمدًا زوج شقيقته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا شقيقته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم على أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"

وأشارت التحقيقات الى أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.