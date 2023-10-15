حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، موجهًا تحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي يعلم جيدًا التحديات التي تمر بها صناعة الغزل والنسيج وقام على مدار السنوات التسع الماضية بالاهتمام بشكل كبير على تنمية قطاع الصناعة من خلال تطوير المصانع بالآلات والمعدات الحديثة وإصدار عدد من القرارات التي تخدم العمال وتحفظ مصالحهم والاهتمام بمطالبهم وكذلك تدريب الأيادي العاملة الماهرة لتنمية مهاراتهم.

ضرورة العمل على توعية العمال بحقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية

وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمال والنهوض بها يقلل من البطالة، مؤكدًا على ضرورة العمل على توعية العمال بحقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية.

ومن جانبه، ثمن الوفد الإنجازات التي شهدتها الدولة على مدار السنوات الماضية في إحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج في المحافظات المعنية.

مؤكدين على حرصهم بعمل مبادرات توعية للعمال في مختلف المحافظات على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، من خلال عمل عددٍ من المؤتمرات والندوات التوعوية للعمال، لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري.