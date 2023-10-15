رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: ارفعوا الصوت عاليا ضد العدوان

وجه المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نداءًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: نداء حارا نوجهه لكافة الاحرار في عالمنا.. ارفعوا الصوت عاليا ضد العدوان.. واعملوا من اجل ان تتوقف هذه الوحشية الغير مسبوقة على اهلنا في غزة الحبيبة».

مخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف: «ما يحدث حاليا في غزة إنما هي نكبة جديدة ومخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية، اغيثوا غزة وكونوا معهم في هذه الأوقات العصيبة.

وتابع: إننا نتساءل أمام هذا العدوان المستمر والمتواصل على غزة والذي قد يتفاقم خلال الساعات القادمة: هل نحن أمام نكبة جديدة ؟ هل نحن أمام تطهير عرقي جديد ؟ وهل نحن أمام مخطط شيطاني لتصفية القضية الفلسطينية ؟ وكثيرة هي التساؤلات التي يطرحها الكثيرون من أبناء شعبنا أمام ما تشهده غزة في هذه الأيام وما تشهده مدينة القدس وغيرها من المواقع في هذه البقعة المقدسة من العالم.

الفلسطينيون أصحاب قضية عادلة ولا يجوز الصمت أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب وصور الدمار والخراب المروعة يجب أن تصل الى كل مكان لكي يتم التصدي لسياسة التضليل والتزوير والتشويه.

لسنا دعاة حروب وعنف وقتل وامتهان للكرامة الانسانية بل نحن دعاة حق وعدالة والمظالم التي يتعرض لها شعبنا إنما هى وصمة عار في جبين الإنسانية.

ابنية دُمرت على من فيها عائلات أبيدت بأكملها وهؤلاء بغالبيتهم الساحقة هم مدنيون أبرياء يقتلون بدم بارد ويستهدفون بطريقة مروعة همجية تدل على انعدام الضمير والقيم الإنسانية في عالمنا.

أين هو العالم مما يحدث في غزة ولماذا نرى حالة صمت وفي بعض الاحيان انحياز وهو الذي يشجع هذه الالة العسكرية على ان تواصل عدوانها وهمجيتها وقتلها لأبناء شعبنا.

نعزي بشهدائنا ونتمنى بلسمة جراح المصابين ونسأله تعالى ان يتحنن علينا وان يرأف بنا في هذا الزمن العصيب الذي فيه اضحت غزة حقل تجارب لكل القذائف والصواريخ والاسلحة الاتية من اكثر من مكان في هذا العالم.