الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: ارفعوا الصوت عاليا ضد العدوان

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

وجه المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نداءًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه:  نداء حارا نوجهه لكافة الاحرار في عالمنا.. ارفعوا الصوت عاليا ضد العدوان.. واعملوا من اجل ان تتوقف هذه الوحشية الغير مسبوقة على اهلنا في غزة الحبيبة».

مخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف: «ما يحدث حاليا في غزة إنما هي نكبة جديدة ومخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية، اغيثوا غزة وكونوا معهم في هذه الأوقات العصيبة.

وتابع: إننا نتساءل أمام هذا العدوان المستمر والمتواصل على غزة والذي قد يتفاقم خلال الساعات القادمة: هل نحن أمام نكبة جديدة ؟ هل نحن أمام تطهير عرقي جديد ؟ وهل نحن أمام مخطط شيطاني لتصفية القضية الفلسطينية ؟ وكثيرة هي التساؤلات التي يطرحها الكثيرون من أبناء شعبنا أمام ما تشهده غزة في هذه الأيام وما تشهده مدينة القدس وغيرها من المواقع في هذه البقعة المقدسة من العالم.

الفلسطينيون أصحاب قضية عادلة ولا يجوز الصمت أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب وصور الدمار والخراب المروعة يجب أن تصل الى كل مكان لكي يتم التصدي لسياسة التضليل والتزوير والتشويه.

لسنا دعاة حروب وعنف وقتل وامتهان للكرامة الانسانية بل نحن دعاة حق وعدالة والمظالم التي يتعرض لها شعبنا إنما هى وصمة عار في جبين الإنسانية.

ابنية دُمرت على من فيها عائلات أبيدت بأكملها وهؤلاء بغالبيتهم الساحقة هم مدنيون أبرياء يقتلون بدم بارد ويستهدفون بطريقة مروعة همجية تدل على انعدام الضمير والقيم الإنسانية في عالمنا.

أين هو العالم مما يحدث في غزة ولماذا نرى حالة صمت وفي بعض الاحيان انحياز وهو الذي يشجع هذه الالة العسكرية على ان تواصل عدوانها وهمجيتها وقتلها لأبناء شعبنا.

نعزي بشهدائنا ونتمنى بلسمة جراح المصابين ونسأله تعالى ان يتحنن علينا وان يرأف بنا في هذا الزمن العصيب الذي فيه اضحت غزة حقل تجارب لكل القذائف والصواريخ والاسلحة الاتية من اكثر من مكان في هذا العالم.

المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفد ا كنسي ا قبرصي ا وذلك في كنيسة القيامة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل

مواد متعلقة

اليوم.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بمدينة ڤينيسيا

فى ذكراه.. مديح لأسقف المحلة الكبرى الراحل (فيديو)

سينودس الأساقفة الكاثوليك يكرس جلسته للصلاة من أجل السلام بالأراضي المقدسة

البابا تواضروس: اليوم صار لبطريركية الأقباط الأرثوذكس مقراً في فينيسيا

صورة وتعليق.. لائحة كنيسة فائقة القداسة للروم الأرثوذكس بمصر الجديدة

اليوم السبت.. البيزنطية تحتفل بذكرى 5 من كبار قديسيها

تعرف على تقسيم إبراشيات بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم أرثوذكس

اليوم السبت.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار أشعيا الراهب والمعترف

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

موعد عيد الفطر 2024 وفقا للحسابات الفلكية.. ميعاد الإجازة الرسمية

"أخو زوجي قاعد معانا في الشقة".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟