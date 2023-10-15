البلاستيك وشباب قليوب يتصدران المجموعة السادسة في دوري القسم الثالث

حقق فريقا البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغني وشباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي انتصارهما الثاني على التوالى وتصدرا المجموعة الثالثة في دوري القسم الثالث ولكل منهما 6 نقاط.

البلاستيك فاز على الطيران بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد حسين تريكة " هدفين " من ركلتي جزاء وحسام عادل.

وفاز شباب قليوب على المطرية 2-1 وسجل لقليوب خالد عصام سعدون وعمرو مدحت وسجل محمد عبد الفتاح شولا هدف المطرية الوحيد.

وفي باقي مباريات الأسبوع الثاني فوز فريق أبو السعود علي إسكو 2-1 وحقق بهتيم فوزا كبيرا على مركز شباب بطا بثلاثة نظيفة ..وفازالقناطر على الماظة بهدف دون رد.

وفاز هليوبوليس على فريق المرج بهدفين نظيفين وتعادل طوخ مع فريق بنها بهدف لكل منهما.

من جانبه، أعرب أحمد عبدالنبي المدير الفني لفريق شباب قليوب عن سعادته بالفوز على المطرية ووجه التهنئة لمجلس الإدارة و الجهاز واللاعبين وطالبهم بمزيد من التركيز في المباريات القادمة حتى يحافظ الفريق على وجوده في صدارة المجموعة.

وحرص الدكتور محمدالغنام عضو مجلس إدارة مركز شباب قليوب والمشرف علي الفريق على توجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين علي المستوي الرائع الذي قدمه الفرق أمام المطرية وطالبهم بإستمرار الجدية في المباريات المقبلة حتي يتمكن الفريق من المنافسة على الصعود لدوري القسم الثاني “ب”.

ترتيب فرق المجموعة السادسة بعد الأسبوع الثاني

1.البلاستيك 6 نقاط

2. شباب قليوب 6 نقاط

3 .بنها 4 نقاط

4 .هليوبوليس 4 نقاط

5 . الطيران ثلاث نقاط

6 .بهتيم ثلاث نقاط

7 . القناطر ثلاث نقاط

8 . أبوالسعود ثلاث نقاط

9 . طوخ نقطتان

10 .بطا نقطة واحدة

11 .المرج نقطة واحدة

12 . المطرية نقطة واحدة

13.الماظة نقطة واحدة

14- إسكو بدون نقاط .