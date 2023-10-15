محافظ أسوان يشارك بالملتقى الثالث للتمور.. ومنح وفد المحافظة مكافأة تشجيعية

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى افتتاح فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور بمحافظة الوادى الجديد، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المحافظ اللواء محمد الزملوط وعدد من المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالمجال الزراعي والتصديرى، وبمشاركة 95 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية من بينها وفد منصة أيادى مصر بمحافظة أسوان بقيادة أحمد سعيد، المنسق العام للوحدة، وهى جمعية بنت النيل، ومثلتها كريمة عبده حسين، والجمعية التعاونية الإنتاجية للحرف اليدوية، ومثلتها أسماء عبدالقادر محمد إدريس.

تكريم 5 محافظات بالملتقى التسويقي المصرى الثالث للتمور

وشهدت فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور بمحافظة الوادى الجديد تكريم 5 محافظات من بينها محافظة أسوان، ومنحها مبلغ 5 آلاف جنيه تقديرًا على المشاركة المتميزة بمشغولات يدوية ومنتجات بيئة راقية تعبر عن التراث الأسوانى الأصيل.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره لمحافظ الوادى الجديد لإتاحة الفرصة لمشاركة محافظة أسوان فى هذا الملتقى الحيوى، ومنح مكافأة تشجيعية للمشاركين من المحافظة.

وأوضح اللواء أشرف عطية أننا فى أسوان ندعم ونساند دائمًا الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة باعتبارها عنوانًا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، ولهذا فيتم التكليف بمشاركة العارضين من المحافظة فى كافة المهرجانات والملتقيات لتسويق المنتجات البيئية، وخاصة التمور، وأيضًا المشغولات اليدوية ذات الجودة الجمالية الراقية لتوسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا، وذلك على المستويين المحلى والعالمى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

فعاليات الملتقى

وتقام فعاليات الملتقى على مدار يومين، ويشتمل على معرض وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من جميع أنحاء دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة فى هذا المجال الهام.

الملتقى الثالث للتمور

الملتقى الثالث للتمور