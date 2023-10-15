الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: نشكر مصر على جهودها من أجل فلسطين (فيديو)

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يشهده قطاع غزة الآن هو جولة من حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين، لافتا إلى أنهم يقطعون الماء والوقود وهو ما يؤكد أن إسرائيل تمارس جريمة حرب بحق الفلسطينيين.

وأشار الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن البنية التحتية مدمرة لا ماء ولا وقود، ويقصفون المستشفيات، ويطلب الاحتلال الإسرائيلي من الأطباء إخلاء المستشفيات، مؤكدا أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية، والقيادة الفلسطينية تضع نصب أعينها وقف هذا العدوان، وحل الأزمة.

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تشن حرب إبادة على شعبنا وتحاول خنق قطاع غزة

وأضاف أنه عندما يزول الاحتلال ستنتهي كل المشكلات، منوها بأن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى قطاع غزة حتى الآن والسبب رفض إسرائيل إدخال المساعدات، معلقا: "المساعدات موجودة وأرسلها الجانب المصري الذي نشكره على دوره وما تقوم به من أجل فلسطين". 

 

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل فلسطين الجانب المصري

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