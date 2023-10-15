الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تتلقى خطاب دعم وتأييد من نقابة المهن الزراعية

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خطابًا من نقابة المهن الزراعية تعلن فيه عن تأييدها للمرشح الرئاسي، وإطلاقها عددًا من الندوات التوعوية في جميع المحافظات؛ لتوعية جموع المزارعين والعاملين في المهن الزراعية المختلفة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقوقهم الدستورية، وكذلك الإنجازات التي شهدتها الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، وخاصة قي القطاع الزراعي الذي شهد تطورًا كبيرًا خصوصًا في مجال مشروعات التوسع الأفقي وإضافة 3 - 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي.

وأعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، عن تقديرها الكبير لدور نقابة المهن الزراعية الفعّال منذ إنشائها في ستينيات القرن الماضى في توفير الخدمات وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين، وهي النقابة التي تضم قرابة مليون مهندس زراعي، وترحيبها بزيارة نقابة المهن الزراعية الممثلة لجموعهم لمقر الحملة، ومبادرتهم في إقامة المبادرات التوعوية للمواطنين وخاصة المزارعين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وأكدت الحملة الرسمية، أنها ستعمل بشكل غير نمطي، وأنها ستكون حملة جامعة لكل مصري محب لوطنه، وأنها قائمة على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري، مع حرص المرشح أن تشهد العملية الانتخابية حالة الزخم التي تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية والنشاط.

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