نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل حملات اعتقال شعبنا في الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ حملات اعتقال في الضفة الغربية، هى الأعلى منذ سنوات مقارنة مع مستوى الاعتقالات، والمدة التي نفذت خلالها حملات الاعتقال.

وأوضح النادي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، بأن عدد حالات الاعتقال منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الجاري، بلغ نحو 470 حالة اعتقال من الضفة الغربية، شملت كافة الفئات، إلى جانب المعتقلين من العمال داخل أراضي الـ48، وغزة التي لم يعرف أعدادهم بشكل دقيق حتّى اليوم.

عمليات الاعتقال تركّزت في الخليل

وأضاف نادي الأسير، أن قوات الاحتلال شنّت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت (65) فلسطينيًا على الأقل، وتوزعت عمليات الاعتقال في أغلب محافظات الضّفة، بما فيها القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال تركّزت في محافظة الخليل التي سُجل فيها أعلى نسبة.

وبين نادي الأسير، أن الشهادات التي نتلقاها من عائلات المعتقلين، تعكس مستوى الوحشية التي تستخدمها قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التهديدات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، عدا عن الاعتداء بالضرب المبرح الذي طال غالبية المعتقلين، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.

وتوجه نادي الأسير، إلى كافة عائلات المعتقلين في الضفة، بضرورة التواصل مع المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، في محاولة لرصد ومتابعة الجرائم والانتهاكات التي تنفذ بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومتابعتها لاحقًا، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات.

وأكد أن تصاعد عمليات الاعتقال الراهنة، ترافقها تعقيدات وصعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين في مراكز التحقيق والتوقيف، نتيجة لجملة الإجراءات التي فرضها الاحتلال على عمل الطواقم القانونية، و المماطلة تحديدًا في إعطاء إجابات عن مصير المعتقلين، وأماكن احتجازهم، تحديدًا بعد تفعيل الاحتلال للأمر العسكري الذي يتضمن زيادة مدة التمديد الأولى، وكذلك حرمان المعتقلين من لقاء المحامي لمدة أدناها يومان.

يُشار إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال نحو (6000) حالة اعتقال.

القدس

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين، من القدس المحتلة، بينهم ثلاثة معتقلين محررين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، شمال شرق القدس واعتقلت خضر عبيد، ومحمد داري، واعتدت على نجليهما بالضرب، وفتشت منزلهما، وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد المنعم ربيع، وشقيقه المعتقل المحرر وسام ربيع، في بلدة بيت عنان، والمعتقل المحرر طارق فضل الشيخ، وشقيقه المعتقل المحرر عبد الله، من بلدة بدو شمال غرب القدس، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.