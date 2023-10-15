الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طفلة تحتضن شقيقها بعد غارة إسرائيلية قصفت منزلهما بخان يونس

طفلة فلسطينية وشقيقها
طفلة فلسطينية وشقيقها

في مشهد يدمي القلب ويبكي العينين، عرضت فضائية "الغد" مقطع فيديو، لطفلة تحتضن شقيقها أثناء وصولها لمجمع ناصر الطبي جراء غارة إسرائيلية قصفت منزلهما بخان يونس.

قصف أطفال غزة

وكان مقطع الفيديو مؤثرا للغاية، كما كانت الطفلة صامدة وكأنها أما حقيقية لشقيقها، في مشهد يذهل من يراه، لتحاول احتواء شقيقها بحضن دافئ منها لتهدئ من روعه، حتى يكف عن صراخه.

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بدا من مقطع الفيديو والتراب الذي يغطي على وجه الطفلين، أنهما تعرضا لقصف عنيف، كما ظهر على وجه الطفلة آثار جروح وكدمات جراء القصف.

كان الموجودون من المسعفين والأطباء في المستشفى ملتفين حول الطفلين في المستشفى يحاولون احتواء الطفلين، ويقومون بفحصهما طبيا لسرعة معالجتهما.

 

 

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