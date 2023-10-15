الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباحث صلاح وهبة: مصر لم تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء فى فلسطين

التبرع بالدم
التبرع بالدم

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المساعدات والقوافل التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء في قطاع غزة، والمساعدات التي تقدمها الدولة على مختلف الأشكال. 

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن مصر لم تدخر أي جهود على جميع المستويات سواء السياسي أو الدبلوماسي  لمساعدة الأشقاء في فلسطين، موضحًا أن التطورات التي نشهدها في قطاع غزة هي الأخطر منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وتمر بمنعطفات خطيرة يومًا بعد يوم، مما يؤكد أهمية المساعدات المصرية في هذا التوقيت.

دعم الدولة للأشقاء فى غزة 

وأشار الباحث السياسي، إلى أن مصر قامت بخطوة مهمة بالأمس وهي رفض دخول الرعايا الأجانب من خلال معبر رفح إلا أن يكون مشروطًا بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن القضية الفلسطينية تحتل صدارة اهتمامات المواطن المصري، وهذا ما لمسناه في الإقبال الشعبي للمساعدة من خلال التبرع بالدم، وتقديم المساعدات العينية، والنقدية لأشقائنا في غزة.

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