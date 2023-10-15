"القاهرة الإخبارية": تجدد الاشتباكات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الغارات مستمرة على أهالي قطاع غزة بعد ساعات من الهدوء النسبي سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، حيث كان هناك هدوء نسبي في محيط غلاف غزة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "صافرات الإندار دوت منذ صباح اليوم، في مستوطنات غلاف غزة، ولكن هناك صافرات في الجولان والجليل بالحدود الشمالية".

وتابعت: "هناك تراجع في وتيرة القصف، أي أنها قلت في كثافتها، ولكنها لم تتوقف، فالاشتباكات مازالت مستمرة، إذ كان هناك منذ دقائق اشتباك مسلح بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، وهو ما يعني وجود ثغرات أمنية، وتسللات جديدة في داخل المستوطنات"، موضحة أن الاشتباك يؤكد كذب قوات الاحتلال بسيطرتها على الوضع الأمني داخل المستوطنات.