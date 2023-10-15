الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
WhatsApp Image حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي-10-15 at 10.34.23 AM
WhatsApp Image حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي-10-15 at 10.34.23 AM
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.33 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.33 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.33 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.33 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.34 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.34 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.35 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.35 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.35 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.35 AM
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WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.36 AM
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WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.40 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.40 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.40 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.42 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.42 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.42 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.42 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.43 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.43 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.44 AM
WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.34.44 AM

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حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

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