30 طالبا بـ"هندسة مصر للمعلوماتية" يحصدون المراكز الأولى بـ"Purdue University West Lafaye"

حصل طلاب كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية EUI على المراكز الأولى في المواد الدراسية التي تلقوها من جامعة بوردو وست لافايت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفصل الدراسي الصيفي، في إطار سعي وعمل جامعة مصر للمعلوماتية بتفعيل شراكاتها وعلاقاتها الدولية بالجامعات العالمية المرموقة التي عقدت معها توأمة علمية إلزاما بتوجه الدولة لعقد توأمة وشراكات مع الجامعات العالمية الكبرى.

ومن جانبها، هنأت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية EUI، طلاب كلية الهندسة بالجامعة، لحصولهم على المراكز الأولى خلال الفصل الدراسي الصيفي بجامعة بوردو وست لافايت بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استطاع 26 منهم من التفوق والحصول على تقدير امتياز A وأربعة منهم حصلوا على تقدير جيد جدا مرتفع، مما يوضح جودة وتقدم البرامج الأكاديمية التي يتلقونها خلال دراستهم في EUI، وذلك بفضل الدعم الكامل والمتواصل الذي تتلقاه الجامعة من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاشراف العلمي الدقيق من قبل وزارة التعليم العالي ومتابعة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الدكتورة ريم بهجت: "تعمل جامعة مصر للمعلوماتية – EUI منذ تأسيسها على تكريس كافة الجهود لتوسيع نطاق التعاون والاستفادة من الشراكات في تعزيز مكانتها محليا وإقليميا ودوليا، كجامعة رائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وذلك من خلال برامجها الأكاديمية المتوافقة مع برامج كبرى الجامعات الدولية ومن خلال الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار".

وأشار الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن حصول طلاب كلية الهندسة بـ EUI على المراكز الأولى خلال الفصل الدراسي الصيفي بجامعة بوردو وست لافايت بالولايات المتحدة الأمريكية، أثبت أنهم واجهة مشرفة للجامعة بشكل خاص ولمصر بوجه عام، لأنهم مثالا يحتذى به في الوعي والنجاح، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بتسليح الطلاب بأحدث التطورات العلمية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والمهارات المرنة، وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتشجيعهم على التفوق والتميز في مختلف الأنشطة والفعاليات داخل وخارج الجامعة.

وأوضح الدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، تفوق 30 طالبا من الكلية خلال الفصل الدراسي الصيفي في مقرر "الإشارات والأنظمة" الذي تلقوه من جامعة بوردو وست لافايت بالولايات المتحدة الأمريكية والذي شارك به 80 طالبا من أمريكا وبعض الدول الأخرى. حيث ان متوسط درجات طلاب جامعة EUI كان ٩٣٪؜ بينما متوسط درجات جميع الطلاب الاخرون في هذا المقرر ٨٢٪؜، وذلك بفضل البرامج المتقدمة والجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس وإمكانياتهم الكبيرة.

وفي السياق، بينت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، أنه بالفعل تم بدأ تفعيل اتفاقية البكالوريوس المزدوج لطلاب كلية علوم الحاسب والمعلومات بـ EUI مع جامعة ميناسوتا توين سيتيسز University of Minnesota Twin Cities، حيث قام 7 من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية في بداية الفصل الدراسي الحالي بالتسجيل في أحد المقررات المطروحة عن بعد من جامعة ميناسوتا، وذلك وفقا للخطة الدراسية التي تم الاتفاق عليها بين كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة EUI وكلية العلوم والهندسة - قسم علوم الحاسب بجامعة ميناسوتا الأمريكية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية EUI، عقدت اتفاقيات وشراكات منذ افتتاحها مع جامعات دولية مرموقة ذات تصنيف عالمي عال، منها: توقيع اتفاقية مع جامعة بوردو ويست لافايت الأمريكية والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقا لتصنيف U.S. News لعام 2023 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية، بالإضافة لمنح درجة الماجستير المهني في أمن المعلومات من قسم علوم الحاسب بـ Purdue University West Lafayette والذي ينطبق أيضًا على كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، كما وقعت أيضا اتفاقية مع جامعة ميناسوتا توين سيتيز الأمريكية، والتي تحتل المرتبة الأربع والثلاثون في علوم الحاسب طبقا لتصنيف U.S. News لعام 2023، وكذلك تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وكلية Telfer للإدارة بجامعة أوتاوا - University of Ottawa والمصنفة ضمن أفضل 1% من كليات إدارة الأعمال في العالم لحصولها على التاج الثلاثي للاعتماد.

وبموجب هذه الاتفاقيات سوف يحصل طلاب جامعة مصر للمعلوماتية في كليات (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال)، ممن تنطبق عليهم الشروط، على بكالوريوس مزدوج في بعض التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعة لطلابها في الكليات الثلاث، بهدف تمكينهم من تحقيق أقصى فائدة في مسيرتهم الأكاديمية، وإعدادهم بالشكل الأمثل، وبما يناسب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.