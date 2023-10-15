الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو يوسف ينتهي من "شقو" ويتفرغ لتصوير "شغل فنادق"

عمرو يوسف
عمرو يوسف

انتهى الفنان عمرو يوسف وأبطال فيلم "شقو " من تصوير العمل بالكامل مساء أمس. 

ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر. 

وكان الفيلم استغرق ما يقرب من  العام تصوير نظرا لضخامة إنتاجه واحتواء العمل على مشاهد كثيرة من الأكشن تطلبت الاستعانة بفريق عمل أجنبي. 

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي وتدور أحداث الفيلم عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون عددا من الأعمال الإجرامية، ويدخل عمرو يوسف في صراع مع صديقه في الفيلم محمد ممدوح بسبب أمينة خليل.   

العمل من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، والعديد من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا، وعباس ابو الحسن ومن إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى، وهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل شغل فنادق 

على جانب آخر يستعد عمرو يوسف لبدء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “شغل فنادق” والذي يجمعه النجمة روبي. 

واستقر المخرج محمد سامى على اسم "شغل فنادق" ليصبح اسم مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، بطولة النجمين عمرو يوسف وروبى، قصة محمد سامى، سيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل عقب الانتهاء من كل التفاصيل المبدئية للعمل.

وكان عمرو يوسف قد شارك في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل الكتيبة 101 امام النجم آسر ياسين والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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