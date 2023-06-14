عمرو يوسف: اقتربت من إنهاء فيلم "شقو" ونستعد لتقديم "ولاد رزق 3"

كشف النجم عمرو يوسف، عن قرب الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "شقو"، بقيادة المخرج كريم السبكي، مؤكدًا أن سبب طول المدة في التحضيرات والتصوير الخاص بالفيلم أنه يحتوي على عدد كبير من المشاهد الخاصة بالأكشن، مضيفًا أن فيلم "شقو" يحتوى على تفاصيل كثيرة، شغالين فيه وقربنا نخلص هانت وهو فيلم صعب ومليء بالمفاجآت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون عددا من الأعمال الإجرامية، ويدخل عمرو يوسف في صراع مع صديقه في الفيلم محمد ممدوح بسبب أمينة خليل.

العمل من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، والعديد من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا، ومن إخراج كريم السبكي.

وكشف عمرو يوسف، أيضًا خلال أحد اللقاءات التليفزيونية عن استعداده للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" قائلًا: "دلوقتي أقدر أقول إن فيه ولاد رزق واستنونا وهو لسة بيتكتب ثم هنصوره باذن الله".

وكان قد صرح مؤخرًا المؤلف صلاح الجهيني، عن اسم فيلم ولاد رزق 3 “القاضية”، والمقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

عمرو يوسف يشارك في فيلم مستر إكس

ومن جهة أخرى، يشارك عمرو يوسف في أحداث فيلم "مستر إكس"، كضيف شرف أمام النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد، والمقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك نهاية يونيو الجاري.

تفاصيل دور عمرو يوسف فى مستر إكس

ويظهر عمرو يوسف فى أحداث الفيلم، متزوج من ريم مصطفى، ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض لحادث وبعدها يتحول عمرو لـ"أوس أوس"، الأمر الذي يتسبب له في عقدة من الستات ومع تتابع الأحداث سوف يظهر أمير شاهين في العمل، ولكن فجأة تكتشف عصابة مستر إكس أن إلهام شاهين هي التي كانت تتلاعب بالفريق وليس أمير، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.