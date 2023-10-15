صلاح عبدالرحيم يتحدث لـ"الشاهد" عن الواقعة الأقرب لقلبه خلال حرب أكتوبر

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر: "الواقعة الأقرب إلى قلبي خلال حرب 73، كانت يوم 10 أكتوبر، حيث كانت النقطة القوية في الدفرسوار لم تسقط بعد، وكان هناك تعليمات من السارية "ك 17" بقيادة الرائد التابعي شطا، والذي أحضر مجموعته ودبابتين متوجهًا لاقتحام النقطة القوية، بعد أن فشل الاقتحام السابق لها".

وأضاف “عبدالرحيم”، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء السبت،: "نجح "شطا" حينها في اقتحام النقطة القوية، لدرجة أن قائد الدبابة الذي كان برفقته وضع ماسورة الدبابة في المغزل الخاص بالنقطة القوية، وبالفعل استسلمت النقطة القوية تمامًا".

وأوضح: "هذه الواقعة شهدت القبض على 37 جنديا وظابطا لدى العدو الإسرائيلي كأسرى، وتم توجيههم إلى قيادة اللواء".