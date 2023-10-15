الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رانيا بكر: عدم وجود الكاتب شىء جيد فى الصالونات الثقافية

صورة من الندوة
صورة من الندوة

نظم معرض زايد للكتاب ندوة عن الصالونات الثقافية في مصر، وتحدث فيها كل من النائبة والكاتبة ضحى عاصي، والكاتبة رانيا بكر مديرة النشر بدار العربي للنشر والتوزيع، والدكتورة أمل عفيفي، وأدارها الكاتب عماد العادلي.

وتحدثت رانيا بكر وذكرت بأن الصالونات كانت لها قيمة كبيرة وخفت الأمر لفترة، ومؤخرًا منذ عشر سنوات أو أقل بدأ الموضوع يرجع مرة أخرى وهذا مرتبط بصحوة الكتابة مرة ثانية، وبدأ التعبير عن النفس أكبر، حتى السوشيال ميديا أصبح بها مجموعات للقراءة والكتب وتطور أكثر حسب المنطقة وشملت المدن أكثر من نادي للكتاب وبدا الأمر يتطور أكثر حتى أصبح من الأنشطة المؤثرة للكتاب والقراء وحتى لمن يريد الذهاب من باب الفضول.

وتابعت: وراحت الجلسات تجذب العديدين للكتاب مرة بعد مرة بعد أن كانوا حضورًا عاديًا.

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وعن عناصر نجاح الصالون الثقافي، قالت رانيا بكر مديرة النشر بدار العربي للنشر والتوزيع الحقيقة، إن الـ"book club" يختلف عن الصالون، وهو امتداد له ولكن ليس صالونًا وليس حضوره على معرفة كاملة بالثقافة ويذهب باختياره والكتاب نفسه أحيانًا يقرض من سيحضر ومن يرفض الحضور.

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وأضافت أن هناك قواعد للمناقشة في الكتب ومعظمها مجاملات، وأنا مشتركة في أكثر من "book club" وأكثر من مرة يعتذر الكاتب ونناقش الكاتب، ووجدنا أن عدم وجود الكاتب جيد جدًا؛ لأننا هنا نتحدث بكل حيادية بدون مراعاة للكاتب نفسه، وعرفنا بعد ذلك أننا لسنا ملزمين بحضور الكاتب وكنا نناقش الكتاب بشكل انطباعي وليس بمبدأ الصح والغلط والمفروض واللامفروض ولكن يتعاطى كل شخص مع الكتاب من وجهة نظره.

الصالونات الثقافية رانيا بكر ضحى عاصى أمل عفيفي عماد العادلي

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