بعد هجوم جيش الاحتلال.. الآلاف يتظاهرون فى جنيف تضامنًا مع فلسطين

تظاهر آلاف الأشخاص تضامنًا مع الفلسطينيين في جنيف، أمس السبت، بعد أسبوع من الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل ورد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف على قطاع غزة.

وفي ظل مراقبة مشددة من الشرطة، سار حوالى 6000 متظاهر بحسب الشرطة والمنظمين خلف لافتة كتب عليها "حرروا فلسطين"، وهم يهتفون "إسرائيل قاتلة" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وكتب على لافتات حملها متظاهرون "ما تطلقون عليه دفاعا عن النفس هو في الواقع إبادة جماعية" و"أنهوا الفصل العنصري" و"قاطعوا إسرائيل" و"أنقذوا أطفال غزة".

وقُتل في هجوم حماس على إسرائيل ما لا يقل عن 1300 شخص، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم ما لا يقل عن 130 أجنبيًا أو مزدوجي الجنسية، بحسب السلطات الإسرائيلية.

واستشهد في غزة أكثر من 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين وبينهم 724 طفلا، وفق سلطات القطاع الخاضعة لحصار إسرائيلي مطبق.