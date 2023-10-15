الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد هجوم جيش الاحتلال.. الآلاف يتظاهرون فى جنيف تضامنًا مع فلسطين

الآلاف يتظاهرون فى
الآلاف يتظاهرون فى جنيف تضامنًا مع فلسطين

تظاهر آلاف الأشخاص تضامنًا مع الفلسطينيين في جنيف، أمس السبت، بعد أسبوع من الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل ورد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف على قطاع غزة.

وفي ظل مراقبة مشددة من الشرطة، سار حوالى 6000 متظاهر بحسب الشرطة والمنظمين خلف لافتة كتب عليها "حرروا فلسطين"، وهم يهتفون "إسرائيل قاتلة" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وكتب على لافتات حملها متظاهرون "ما تطلقون عليه دفاعا عن النفس هو في الواقع إبادة جماعية" و"أنهوا الفصل العنصري" و"قاطعوا إسرائيل" و"أنقذوا أطفال غزة".

وقُتل في هجوم حماس على إسرائيل ما لا يقل عن 1300 شخص، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم ما لا يقل عن 130 أجنبيًا أو مزدوجي الجنسية، بحسب السلطات الإسرائيلية.

واستشهد في غزة أكثر من 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين وبينهم 724 طفلا، وفق سلطات القطاع الخاضعة لحصار إسرائيلي مطبق.

الفلسطينيين حماس إسرائيل الجيش الإسرائيلي غزة قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول قوافل الإغاثة المقدمة للشعب الفلسطينى إلى العريش (صور)

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

عاجل.. "إكسترا نيوز": أهالي العريش يستضيفون 700 فلسطيني حالت ظروفهم الدخول لغزة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"