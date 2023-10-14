السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريد زهران: كنت أتمنى وجود عدد أكبر من المرشحين للرئاسة

فريد زهران
فريد زهران

قال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أنه كان يود أن يكون عدد المرشحين أكثر من ذلك، حتى تتنوع الخيارات، حيث تتيح للناخب معرفة المزيد عن كل مرشح.

وأضاف زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على قناة المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن يتم الدعوة لحوار بناء من أجل التعريف بكل أهداف المرشحين والحملات الإنتخابية لكل مرشح.

وأشار زهران، أن بصفته مرشح معارض، أن يلتف حوله الكثير من قوي المعارضة، حيث أن جوهر الحملة الانتخابية يتضمن تقديم مرشح مدني ديمقراطي إصلاحي.

المرشح الرئاسي فريد زهران يصل المنوفية لعقد مؤتمر شعبي للانتخابات

 

فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل المرشحين في المساء مع قصواء cbc الحملات الإنتخابية لكل مرشح

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