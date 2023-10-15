الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد أيوب: مصر تتحرك على المستوى السياسى والدبلوماسى والشعبى لوقف الحرب بغزة

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد أيوب

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة تجنب المدنيين الحرب في غزة، يؤكد أنه يجب أن يكون هناك حل واضح للقضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التواصل المصري على المستوى الدولي وزيارة وزير الخارجية التركي لمصر، وتلقي الرئيس أكثر من 20 أو 30 اتصال من رؤساء العالم، هو نتيجة لثقة العالم في مصر والتعويل على الدوي المصري لما تتسم به من مصداقية ومصر قادرة على ذلك.

دور مصر ظهر بوضوح من كم الاتصالات التي تلقاها الرئيس السيسي 

وتابع، أن دور مصر ظهر بوضوح من كم الاتصالات التي تلقاها الرئيس السيسي والتي تلقاها وزير الخارجية والتي تؤكد على ثقة الجميع في الدور المصري وقدرتها على تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك ضغط على إسرائيل لفتح ممرات أمنة وتجنيب المدنيين ويلات الحرب. 

وأكد أن مصر تتحرك على المستوى الشعبي والسياسي والدبلوماسي، وهدفها إيقاف الحرب، والعالم كله لابد أن يدرك أنه لو لم يكن هناك حل للقضية الفلسطينية سيكون هناك حربًا أخرى، ولذا يجب على الجميع أن يستمع لصوت العقل. 

أحمد أيوب المستوى الشعبي السياسي الدبلوماسي إيقاف الحرب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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