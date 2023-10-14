السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادًا لتصفيات المونديال وأمم أفريقيا.. المغرب تخطف تعادلًا مثيرًا مع كوت ديفوار وديًا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

خطف منتخب المغرب تعادلًا مثيرًا مع مضيفه كوت ديفوار بهدف لكل فريق في المباراة الودية الدولية التي أقيمت مساء اليوم السبت استعدادا لتصفيات مونديال 2026 وكأس الأمم الأفريقية 2023.

ويستعد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد المنتخب الإيفواري في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الجابون وكينيا وجامبيا وبوروندي وجزر سيشل، فيما يلعب المنتخب المغرب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات زامبيا والكونغو برازفيل وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

كما يستعد المنتخب الإيفواري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده في  يناير المقبل، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية.

على الجانب الأخر، يتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويخوض منتخب المغرب آخر مواجهات تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام ليبيريا يوم 17 أكتوبر وهي مباراة تحصيل حاصل بعدما ضمن الصعود بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن جنوب إفريقيا المتصدر الذي أكمل مبارياته، بينما يتذيل ليبيريا المجموعة بنقطة وحيدة.

وفي اليوم ذاته يخوض منتخب كوت ديفوار مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا.

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هدفا المباراة

وتقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق سيباستيان هالر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بعد تمريرة رائعة من جوناثان بامبا قبل أن يضع هالر الكرة بقدمه اليسرى لحظة خروج الحارس ياسين بونو.

ويدرك أيوب الكعبي التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 81  بعدما استغل خطأ فادح من مدافع كوت ديفوار قبل أن يضغط عليه بقوة ويسدد الكرة في المرمى.
 

منتخب المغرب منتخب كوت ديفوار مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية الإيفواري سيباستيان هالر أيوب الكعبي

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