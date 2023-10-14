«سيمبلكس»: نشارك فى 4 معارض دولية لنقل الخبرات التكنولوجية

كشف أحمد شعبان، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية رئيس شركة «سيمبلكس» لماكينات «سى إن سى»- عن أن الشركة تشارك بمعرض FAbex ryidah بالسعودية، الذى يبدأ الأحد حتى ١٨ أكتوبر الجارى، بهدف التوسع فى السوق السعودية وزيادة حجم التبادل المشترك بين السعودية ومصر فى قطاع الآلات والمعدات، فضلًا عن تبادل الخبرات.

وأضاف «شعبان»، لـ«الدستور»، أن خطة «سيمبلكس» تستهدف التوسع محليًا وخارجيًا فى عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة الدول العربية، لخلق فرص جديدة للشركة والتوجه نحو التصدير لأسواق إفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها إلى نحو ١٦ دولة عربية وإفريقية، بنسبة تتجاوز ١٥٪ من الطاقة الإنتاجية حاليًا، موضحًا أن الشركة تحرص على رفع نسبة التصدير إلى ٣٠٪ من إنتاجها خلال الـ٣ سنوات المقبلة، بمعدل ٥٪ سنويًا.

وعن أبرز الدول التى يتم التصدير إليها حاليًا، قال إن القائمة تضم: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والسودان وليبيا وسوريا وقطر واليمن والكويت وجنوب إفريقيا.

وأضاف أن الشركة ستشارك فى معرض «ماك تك» بتركيا المتخصص بمجال الآلات والمعدات، وأيضًا فى معرض بالصين متخصص فى نفس المجال خلال أكتوبر الجارى.

وأعلن عن مشاركة الشركة أيضًا فى معرض «ماك تك» الدولى لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن «سى إن سى» ومعدات اللحام والعدد الصناعية، المقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

ولفت إلى أن «سيمبلكس» شركة مساهمة مصرية تهدف إلى تقديم البرمجيات والحلول الصناعية لمجموعة واسعة من المجالات الصناعية، ويتركز نشاط الشركة على تصنيع ماكينات تعتمد فى تشغليها على تكنولوجيا «سى إن سى» بأشكالها المختلفة: «راوتر- بلازما- فايبر ليزر- ليزر co2- المقص- الثناية- اللحام- راوتر الرخام»، التى توفر حلولًا صناعية لمجموعة واسعة من الشركات الإقليمية المصنعة وتغطى العديد من الصناعات. ونشأت شركة «سيمبلكس» فى عام ٢٠١٣، برؤية كبرى تسعى إلى تحقيقها، تتعلق بتقديم منتج مصرى قادر على تلبية احتياج السوق المصرية وسد الفارق بين الماكينات الأوروبية عالية السعر نسبيًا والماكينات صينية المنشأ متوسطة الجودة.