السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

24 مليون إجمالي مشاهدات أغنيات ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي" (فيديو)

أصالة
أصالة

تواصل النجمة أصالة  حصد ملايين المشاهدات بأغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “لحقت نفسي” والتي طرحته خلال الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

 

واستطاعت أصالة أن تتصدر المراكز الأولى لتريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بأكثر من أغنية من ألبوم “لحقت نفسي” والذي حقق إجمالي مشاهدات في 13 يوما فقط منذ طرحه أكثر من 24 مليون مشاهدة.

 

نسبة مشاهدات ألبوم "لحقت نفسي” لـ أصالة

تصدرت أغنية “فوق” المركز الثاني لتريند “يوتيوب” محققه نسبة مشاهدة تخطت الـ 6 ملايين و800 ألف مشاهدة وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

فيما حققت أغنية “لما بنتجاهل” نسبة مشاهدة تخطت الـ 3 ملايين و600 ألف مشاهدة محتلفة المركز الثالث لتريند “يوتيوب” تعاونت فيها أصالة مع كل من الشاعر الغنائي محمود كلازا، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي طارق عبد الجابر، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وحققت أغنية “مانجا” نسبة مشاهدة وصلت إلى 3 ملايين و800 ألف مشاهدة محتلفة المركز الخامس لتريند “يوتيوب” وهي من من  الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي موسيقي توما.

وحققت أغنية “مارس إبريل” نسبة مشاهدة وصلت إلى 3 ملايين و100 ألف مشاهدة وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عليم، والملحن نور عزالعرب، والموزع الموسيقي أحمد المغربي، ومهندس الصوت محمد صقر.

كما حققت أغنية “الأخبار الحلوة” نسبة مشاهدة وصلت إلى 3 ملايين و900 ألف مشاهدة، وتعاونت فيها أصالة مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن كريم أحمد، والموزع الموسيقي كريم أسامة، ومهندس الصوت محمد صقر.

 

وحققت أغنية “رجل مثالي” نسبة مشاهدة تخطت الـ3 ملايين و100 ألف مشاهدة وتعاونت أصالة فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي كريم أسامة.

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