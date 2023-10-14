وديا.. المصري يفوز على الاتحاد الليبي بهدفين دون رد

فاز فريق النادي المصري على نظيره فريق الاتحاد الليبي والذي يقوده فنيًا الكابتن مؤمن سليمان بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على استاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة من دوري نايل، والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق العشرين من أكتوبر على ستاد الجيش ببرج العرب.

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أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري بهدف سجله باهر المحمدي في الدقيقة السابعة والثلاثين من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل المصري سيطرته على مجريات اللعب بفضل التغييرات العديدة التي أجراها علي ماهر المدير الفني للفريق ونجح البديل ليستويل أمانكونا في إحراز الهدف الثاني للمصري في الدقيقة السابعة والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين نظيفين.

مثل المصري في الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، أسامة الجزار، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي ايزي ايميكا، أمادو باه كقاعدة ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي غيلاس قناوي، إسلام عطية، حسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من عصام ثروت، كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف، الياس الجلاصي، ليستويل أمانكونا، فرانك ايتوجا بدلًا من محمود جاد، أسامة الجزار، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، أمادو باه، إسلام عطية، حسام جريشة، غيلاس قناوي، محمد الشامي.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز السادس بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط.

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