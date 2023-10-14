تعرف على عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

جريمة الإتجار في المخدرات تعد جناية يعاقب عليها القانون، نظرًا لما تمثله من مخاطر تهدد الشباب المصري، وقد حرص القانون على معاقبة تجار المواد المخدرة بعقوبات متفاوته وفقًا لحجم الجرم، وقد تصل أحيانا إلى الإعدام.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

المادة 33 من قانون العقوبات، قضت بأن يعاقب كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات.

كما أوضحت المادة 33 من قانون العقوبات أن الغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حال جلب أو تصدير أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

المادة 34 من قانون العقوبات

المادة رقم 34 في قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.