نائب بالإسماعيلية يجتمع مع أهالي عزبة "البهتيني" لبحث المشاكل المتعلقة بهم وبالصيادين

التقى النائب المهندس "أحمد عثمان" عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بعددًا كبير من أهالي عزبة "البهتيني" والصيادين لبحث المشاكل المتعلقة بهم.

جانب من الندوة

وناقش النائب "أحمد عثمان" مشاكل العزبة مع الأهالي والصيادين وتمثلت أبرز مشاكلهم في عمل تصريحات للصيادين، وصرف التعويضات الخاصة بهم، بالإضافة للمعوقات التي تقابل الأهالي والمرضى في منشآت التأمين الصحي، كما طالب الأهالي بسرعة أعمال رصف الطرق وإعادة تأهيلها، لتسهيل حركة الأهالي والسيارات المارة على الطريق.

جانب من الندوة

وأكد المهندس "أحمد عثمان" على حل المشكلات التي تواجه الأهالي، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المرضى في منشآت التأمين الصحي بمحافظة الإسماعيلية، وعمل تصريحات خاصة للصيادين لمباشرة أعمالهم بشكل طبيعي دون قيود.

جانب من الندوة

عثمان يلتقي بالشباب للإستماع لأهم مطالبهم

وكان التقى المهندس "أحمد عثمان" بعدد من الشباب للاستماع لأهم مطالبهم وتوعيتهم إجتماعيًا وسياسيًا، وأكد أن مصر تتعرض لضغوطات شديدة من دول كثيرة خلال الفترة الحالية، بسبب توتر المنطقة العربية والعالم أجمع، لذلك لابد من تكاتف جميع المواطنين ضد الشائعات والأخبار المزيفة.

جانب من الندوة

كما أكد المهندس"أحمد عثمان"، إن الهدف من اللقاء هو توعية الشباب من مخاطر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، بالإضافة لتبادل المعلومات والآراء والأفكار الصحيحة بين الشباب، وذلك لتنمية الروح الوطنية لدي الشباب لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة خلال الفترة الحالية.

كما أشار "عثمان" على أهمية دور الشباب في توعية المواطنين للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية، واستمرار الاستقرار الأمني داخل البلاد.

جانب من الندوة

أوضح "أسامة العدوي"، أحد إنه لابد من إستمرار اللقاءات بشكل دوري لتنمية الشعور الوطني لدى الشباب، كما أشار إلى أن العالم كله يعاني الفترة الحالية من أزمات وتحديات، لذلك لابد من تكاتف الجميع لنهوض بالدولة.

كما أوضح المهندس "سعيد شعيب" أحد الشباب على ضرورة انتشار اللقاءات والجلسات الحوارية مع الشباب في جميع المحافظات لتوعيتهم، وذلك لعدم الانسياق وراء الشائعات، قائلًا: "الوطن باق والأشخاص زائلون".

قال "عماد حجازي" إن كم الوعي السياسي والفكري والاجتماعي عند الشباب لم يحدث من قبل، لذلك لابد من الحفاظ عليه وتداوله بين الشباب لحمايتهم من مخاطر الشائعات خلال هذه الفترة.

وقال "أحمد أمين"، إن هناك مؤامرة كبيرة على البلد، لذلك دورنا كمواطنين الدفاع عنها، لأن مصر تحتوي جميع الشعوب، وأن المعركة القادمة هي معركة وعي وثقافة.

جانب من الندوة

وأوضحت "نجلاء حال"، إن الشباب الواعي المثقف خلف الرئيس "عبد الفتاح السيسي"؛ لاستكمال مسيرة التنمية، والحفاظ على الاستقرار الأمني، لأن مصر تواجه تحديات شديدة خلال هذه الفترة، قائلة: "مصر هي العمود الفقري للوطن العربي".

وأشارت "نانسي القاضي"، إلى أنه لابد من وجود منصات إعلامية قوية للوقوف أمام الشائعات التي تواجه البلد، وبث الروح الوطنية لدى الشباب.

وأوضح "محمد جمال"، إن هناك تدني في المستوى الفكري لدى كثير من المواطنين، وهو ما يحتاج إلى جهود شباب مثقف واعٍ، يقود الفترة المقبلة لتوعية المواطنين، خصوصًا في ظل الفترة الصعبة الحالية.