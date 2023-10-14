الإعلامية عزة مصطفى: "هل يواجه العالم 11 سبتمبر جديدة"؟ (فيديو)

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن كل دقيقة تمر على قطاع غزة ثقيلة للغاية، فالأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تشبه الأزمة العالمية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، معقبة: "هل يشهد العالم 11 سبتمبر جديدة"؟.

وأضافت "عزة"، من خلال برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن 11 سبتمبر كان فيلما هابطا، فقد أعطى أمريكا والغرب الحق والمشروعية في غزو العراق وأفغانستان، بمباركة الدول الغربية، والآن نرى هذا الفيلم يتكرر مرة أخرى، ليعطي الحق لإسرائيل وأمريكا في حرق الأرض الفلسطينية، وغزو لبنان وسوريا.