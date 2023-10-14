تصميمات عصرية مستلهمة من الثقافة الفرعونية بمعرض تراثنا (فيديو)

قالت إيمان شهاب إحدى المشاركات بمعرض تراثنا، إنها بدأت مشروعها قبل عدة سنوات في 2017 وهو عبارة عن عرض مجموعة من تصميماتها من الهاند ميد والتي تميل للطابع الفرعوني في كفر الشيخ، وبعد أن لاقت تصميماتها إعجاب العديد من المواطنين قررت المشاركة في أكثر من مكان وفي مختلف المعارض ومن ضمنها معرض تراثنا.

تصميمات مستوحاة من الثقافة الفرعونية

وتابعت أنها في عام 2018 بدأت في عرض مختلف تصميماتها ففي المرة الأولى قررت المشاركة بـ12 تصميم فقط، إلا أنهم لاقوا إعجاب العديد من المواطنين وهو ما كان دافع قوي لها للمشاركة بمنتجات أكثر وتصميمات عديدة، لافتة إلى أن النجاح في أي مشروع غير مضمون إلا أنها تسعى دائما للنجاح أكثر وأكثر وذلك بفضل دعم أهلها ورواد تصميماتها.

ومن جانبها أوضحت ساندى، مشاركة في معرض تراثنا، أن كافة تصميماتهم ومعروضاتهم مستوحاة من الثقافة الفرعونية، وأحدث مجموعة لديهم تتكون من 3 قطع أساسية القطعة الأولى على شكل زهرة اللوتس، الثانية على شكل سنبلة القمح، والثالثة كليم القمح، مشيرة إلى وجود عدد من الكوشن المصمم عليها زهرة اللوتس قبل أن تزهر.

افتتاح معرض تراثنا

اُفتتح معرض تراثنا في 8 أكتوبر الحالي حيث افتتحت الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وهي حرف مصرية في طريقها للعالمية" في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر المعرض حتى اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر الحالى 2023.

تشارك فيه 6 دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية الجزائر، تونس)، منتجات المعرض مختلفة وتشمل منتجات خشبية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأغذية وزيت الزيتون والبهارات وغيرها، وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات بمشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.

مواعيد معرض تراثنا

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى يوم السبت 14 أكتوبر، دخول الجمهور لمعرض تراثنا مجانا دون أي رسوم، ويتوافر بالمعرض خدمة الشراء باستخدام الفيزا.

ويضم المعرض عددا من الحرف اليدوية هى: «الكليم اليدوي- التلي- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمي- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش- تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوي- خزف- مفروشات- جلود- صواني وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص».