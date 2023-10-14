السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز لرواد مواقع التواصل: "الكلمة إما أن تكون حجة لك أو عليك"

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن النبي عليه السلام دعا أن يرحم الله كل من يقول كلمة طيبة، في قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن بعض الناس تسب الآخرين وتخونهم ويزايدون عليهم، فبماذا تزايد؟ هل تزايد على حبنا للوطن، فلا يزايد أحد على حبنا للنبي عليه السلام، أو حبنا للأقصى والذي يعد جزء من عقيدتنا، فالنبي عليه السلام قال: "لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا".

نصيحة رمضان عبدالمعز للنشطاء

وتابع، أن الكلمة إما أن تكون حجة لك أو حجة عليك، خاصة فيما ينشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكلام لا يرضي الله عزو وجل، موجهًا نصيحة لهؤلاء قال فيها: "قابل ربنا وأنت مقولتش كلمة جرحت حد".

رمضان عبدالمعز الكلمة حجة لك حجة عليك مواقع التواصل الاجتماعي حبنا للوطن حبنا للنبي عليه السلام حبنا للأقصى

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