السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مزارع: السيسي أعاد لنا الاستقرار من جديد في البلاد (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

رصدت "الدستور" آراء المواطنين في الشارع حول الانتخابات الرئاسية المقرر إطلاقها في نهاية العام الجاري، حيث أيد عدد كبير منهم دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشواره من خلال تولي المسؤولية لفترة رئاسية جديدة.

وقال أحد المزارعين من محافظة الجيزة إن سبب دعمه لترشح السيسي لفترة جديدة وشعوره بالأمان والاطمئنان بعدما عانت مصر لعدة سنوات من الفوضى، مشيرًا إلى أن السيسي أعاد الاستقرار من جديد في الشوارع بجميع أرجاء مصر.

غلق باب تلقي طلبات الترشح للإنتخابات الرئاسية

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات نهاية العام الجارى

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