المسرح المصرى ونصر أكتوبر فى العدد الجديد لـ"مسرحنا"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لـجريدة "مسرحنا"، "841".

محتوى الجريدة

نقرأ في قسم المتابعات والأخبار تقريرًا مفصلًا لهمت مصطفى عن الدورة الـ30 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، ونقرأ أيضًا عدة أخبار منها خبر كتبته سارة عمرو عن عرض "كحل" بمسرح الهناجر في نوفمبر المقبل، وآخر كتبته آية سيد عن عرضي "يا ديابلو" بمسرح الحياة 12 أكتوبر و"حاصر حصار" يوم 14 أكتوبر، وتكتب نادين فتح الله عن عرض "تنفيذ أوامر" بساقية الصاوي، بينما نقرأ لياسمين عباس خبرًا عن النسخة الحادية عشرة لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي – كاف".

وفي قسم الحوارات والتحقيقات يستعرض حازم الصواف في ملف العدد تفاصيل الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، والمسرحيون يشاركون برؤى وانطباعات ووثائق وحكايات عن المسرح والنصر العظيم.

وفي باب التحقيقات تستهل سامية سيد الملف بتحقيق بعنوان "النقاد وأساتذة الدراما يوضحون كيف تناول المسرح المصرى وقائع وأحداث حرب أكتوبر المجيدة"، ويقدم عماد علواني تحقيقًا آخر بعنوان "المخرجون يقترحون رؤى جديدة لأكتوبر.. أجمعوا على أهمية تقديم دراما الحرب واختلفوا في معالجتها".

أما في باب رؤى تستعرض كل من روفيدة خليفة ورنا رأفت آراء المؤلفين حول المسرح ولماذا غابت عنه حرب أكتوبر؟ والمؤلفون يجيبون: الحرب تحتاج إلى حرية في تداول المعلومات وفي الطرح، ونقرأ أيضًا حوارًا أجرته إيناس العيسوي مع الفنان حسن العدل عن المسرح أثناء فترة الحرب يقول فيه: "المسرح كان وسيلة الترفيه لدينا في الجيش".

وفي باب نوافذ يكتب د. عمرو دوارة "المسرح المصري بين العبور العسكري والفني".

ونتابع في الباب الخامس الجزء الـ١٤ من مقالات د. سيد علي، عن تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "قنصل الوز وناقد جريدة البلاغ".

نبذة عن الجريدة

"مسرحنا" جريدة إلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، يترأس مجلس إدارتها عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسًا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسًا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، والتصحيح لعادل العدوي، والتصوير لمدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.