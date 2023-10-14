السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتابع ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بإحدى القرى السياحية بمدينة بورسعيد

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، إلى قرية إيكلا السياحية بمدينة بورسعيد، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بها.

وفى مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع السياحة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مختلف ما تملكه من أصول، وخاصة فى قطاع السياحة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما شهدناه اليوم من أعمال تطوير لقرية إيكلا السياحية، ومشاركة القطاع الخاص فى إدارة مثل هذه القري بمحافظة بورسعيد، إنما يسهم فى إضافة عناصر جذب سياحي لمدينة بورسعيد الباسلة ووضعها على الخريطة السياحية لتعريف السائحين سواء المحليين أو الاجانب بقيمتها التاريخية والجغرافية، وما تتمتع به من مقومات تجعلها نقطة جذب سياحي.

أعمال التطوير وصلت إلى 350 مليون جنيه

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى انحاء قرية إيكلا السياحية، وتعرف على مكوناتها وما تقدمه من خدمات لروادها، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان للتطوير العقاري، حول ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير القرية، الذي أوضح أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها من جانب الشركة لتنفيذ أعمال التطوير وصلت إلى 350 مليون جنيه، كما أشار إلى أن أعمال تطوير القرية شملت إنشاء ورفع كفاءة نحو 250 غرفة ووحدة فندقية، وكذا حوالي 130 وحدة سكنية، إلى جانب إقامة لاجون صناعي ضخم على مساحة 5000م2، وكذا حمامات سباحة بمساحات مختلفة مزودة باكوا بارك.

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وأضاف المهندس وليد خليل: تضمنت أعمال التطوير أيضًا إنشاء ممرات مائية ونوافير، ورفع كفاءة المطاعم بالقرية، هذا إلى جانب تطوير المبني الإداري، والكافيهات، والمحلات التجارية، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه من أعمال يتوافق مع معايير الاستدامة، وبما يحفظ على البيئة.

ونوه المهندس وليد خليل إلى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير لقرية إيكلا السياحية، يأتي فى إطار زيادة الطاقة الاستيعابية والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات السياحية ببورسعيد، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

قرية إيكلا السياحية مدينة بورسعيد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص

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