رضوى مصطفى: مصر بها قيادة سياسية واعية تدرك حجم المخاطر التى تهدد الوطن

قالت الدكتورة رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن مصر لها قيادة سياسية واعية تدرك حجم المخاطر التي تحاك ضدها ويمكن أن تهدد أمن وسلامة الوطن، لذا اختار الحزب أن يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت رضوى مصطفى أن نصر أكتوبر يوم عظيم في تاريخ مصر ولولا هذا الانتصار ولولا تضحيات رجال القوات المسلحة الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل استرداد أرض سيناء ما كنا ننعم بهذا السلام في هذا الوقت، وأكدت أن سيناء هي قطعة من قلب كل مصري ومصرية، وستبقى سيناء خط أحمر هذه البقعة التي رويت بدماء المصريين وراح في سبيل تحريرها العديد والعديد من أبناء هذا الوطن.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية الذي انعقد بمحافظة الإسكندرية نظمته أمانة الحزب بالمحافظة برئاسة أحمد الهلباوي أمين عام الحزب بالإسكندرية وعضو الأمانة العامة لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية والاحتفال بذكري نصر أكتوبر العظيم.

ما يخطط له من إجلاء مواطني غزة في أرض سيناء هو مخطط شيطاني

شارك في المؤتمر وفد رفيع من أعضاء الهيئة العليا للحركة الوطنية المصرية الأمانة العامة وأمناء الأمانات المركزية ونواب ومساعدي رئيس الحزب، كما شارك الهيكل التنظيمي للحزب بمحافظة الإسكندرية بكامل تشكيله والعديد من نواب البرلمان والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية ورجال الدين من الأوقاف والكنيسة بالمحافظة.

وأوضحت عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية أن ما يحاك لمصر الآن وما يخطط له من إجلاء مواطني غزة في أرض سيناء هو مخطط شيطاني من أجل تمزيق هذا الجسد ومن أجل الاستيلاء على أرض غزة جميعها، وأن مصر تعي وتفهم كل هذه المخططات التي تخطط لها من أجل إيقاعها، فهناك في الشرق والغرب والشمال والجنوب لولا أن مصر بها قيادة سياسية واعية تفهم وتعي ما يحاك لهذا الوطن.

وتابعت رضوى مصطفى أن الشعب الفلسطيني هو إخوة لنا، وأننا سنساعدهم في أرضهم، هذه الأرض التي سيصمدون عليها ويتمسكون بها إلى آخر نفس، وأن مصر سوف تساعده، وعليه أن يتمسك بها ويدافع عنها في وجه هذا الطغيان الإسرائيلي والتوجه العالمي الظالم في هذه المرحلة، ولكن يجب أن يعرف الإخوة في فلسطين أنه عندما يخطط لنقلهم في أرض سيناء فهو مخطط للاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية، وأنهم يجب أن يربطوا على أرضهم ويتمسكوا بها وستأتيهم مساعدات مصر.