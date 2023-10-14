السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر وألمانيا تدعوان للعودة إلى المسار السياسى للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك

دعت مصر وألمانيا إلى ضرورة العودة إلى المسار السياسي للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل.

واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة، التي تأتي على خلفية التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتناولت المباحثات أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بالإضافة إلى سبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة باعتبارهما الأولوية الحالية.

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