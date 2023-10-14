مصر وألمانيا تدعوان للعودة إلى المسار السياسى للقضية الفلسطينية

دعت مصر وألمانيا إلى ضرورة العودة إلى المسار السياسي للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل.

واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة، التي تأتي على خلفية التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتناولت المباحثات أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بالإضافة إلى سبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة باعتبارهما الأولوية الحالية.