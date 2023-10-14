المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين بـالسجن المشدد 5 سنوات عما أُسند إليهم ومصادرة السلاح الأبيض، وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني للشركة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

أحالت نيابة مدينة نصر أول، 4 متهمين بتهمة سرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة إلى محكمة الجنايات.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين، هم "محمود. م"، "عبد الرحمن. س"، "محمد.ح"، "محمد. ص".

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين سرقوا المبالغ المالية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة لإحدى الشركات "أربعة وأربعين ألفًا وخمسمائة جنيه" بطريق الإكراه، بأن دلفوا لداخل المحل الخاص بتلك الشركة مشهرًا المتهم الأول سلاح أبيض "كتر" في وجه المجني عليها "إسراء.ا" مديرة الفرع مهددًا إياها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وسرقة المبالغ المالية عقب قيد المجني عليها بقفزان بلاستيكية حال تواجد المتهمين الثاني والثالث علي مسرح الجريمة بأن قاما بالهاء العامل ومراقبة مكان حدوث الواقعة.

وأضافت أمر الإحالة أن المتهم الرابع أحرز سلاحا أبيض "كتر" وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "قفزان بلاستيكية" دون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معهم على ارتكاب الواقعة وساعدهم بأن أمدهم بمكان تواجد الخزنة والمسروقات فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.