"بحوث الفلزات" يؤكد أهمية نشر مفهوم الاقتصاد الأخضر لتحقيق النمو والتنمية المستدامة



قال القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات الدكتور إبراهيم غياض "إن نشر مفهوم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي، خاصة مع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد في الدول الصناعية".

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الندوة العلمية عن "طرق دراسة وتوصيف الأسطح المختلفة، وطرق معالجتها لصياغة وضبط مستقبل الاستدامة.. نحو عالم أخضر 2023"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة، وذلك بمقر المركز.

رؤية مصر 2030



وأشار غياض إلى أن الندوة تأتي انطلاقا من رؤية مصر 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة الشاملة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

وأكد حرص المعهد على ربط البحث العلمي بالصناعات المختلفة لبحث المشكلات بأساليب علمية صحيحة، وتقديم حلول علمية من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي على كافة الأصعدة لرفع القدرة علي المنافسة العالمية والمساهمة في تطوير وابتكار العديد من المنتجات الصديقة للبيئة.

ومن جهته، قام الدكتور روبرت مينخ ممثلا عن شركة "كروس" الألمانية وشركة "فيمتوسينتيفك" وكيل الشركة داخل مصر بإلقاء محاضرة عن أحدث ما توصلت إليه الشركة من تكنولوجيا، والتى من شأنها تسهيل عملية دراسة وفهم العديد من الأسطح المستخدمة في الخلايا الشمسة وكيفية معالجتها بمواد ذاتية التنظيف لرفع كفاءتها، مستعرضا أبحاث معالجة المياه والطلاءات الصديقة للبيئة والمقاومة للتآكل في المعادن.

وألقى الدكتور روبرت مينخ الضوء على طرق المعالجة للحصول علي أسطح مقاومة لنمو البكتريا، موضحا أن لها العديد من الاستخدامات الطبية والبحرية والصناعية، موضحا أحدث التكنولوجيا المستخدمة في دراسة البطاريات التي من شأنها تحسين كفاءة تشغيلها، مما يساهم في الانتقال نحو مصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.



وشهد فعاليات الندوة الدكتور أسامة فؤاد رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو، والدكتور ياسر ممتاز رئيس قسم المواد السيراميكية والحرارية، والدكتور مصطفى سند رئيس قسم البطاريات، ولفيف من أعضاء هيئة البحوث بالمركز.