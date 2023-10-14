بدء صلوات تجنيز الثالث لمؤسس دير القديس سمعان الخراز

بدأت صباح اليوم،صلوات الثالث من تجنيز ،القمص الراحل سمعان إبراهيم،شيخ كهنة المقطم ، ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

وشارك في صلوات الثالث، كهنة وشمامسة وخدام،دير القديس سمعان الخراز بالمقطم،والتي بدأت عقب صلوات القداس الإلهي بالدير.

وأعلن دير القديس سمعان الخراز عن تفاصيل تقديم العزاء في القمص الراحل سمعان إبراهيم، والتي تستمر على مدار ثلاث أيام بالدير ذاته.

القمص سمعان إبراهيم

ورحل شيخ كهنة المقطم، الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد علي ٤٥ سنة كاهنًا.



وسيم الأب المتنيح كاهنًا يوم ١٤ يناير ١٩٧٨ ونال القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩.



في عام 1978 سُيِم الشاب «فرحات» الاسم المدني للكاهن الراحل، كاهنًا على كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم، باسم «سمعان»، وتمكن في العام نفسه من إنشاء كنيسة القديس سمعان الخراز، لتكون الكنيسة الأولى التي تُبنى على اسم هذا القديس منذ وقت حدوث معجزة نقل الجبل المقطم سنة 979 للميلاد، في ظل حكم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، كما تمكن بعدها من بناء عدة كنائس في منطقة جبل المقطم.



وأقيم القداس بالدير اليوم بحضور جثمان الأب الراحل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، يليها صلوات إلقاء نظرة الوداع من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر، تبدأ بعدها صلوات التجنيز.



وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الشيخ الجليل القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.