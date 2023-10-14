السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الشرقية" تطهر شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمدينة منيا القمح

شبكات المياة والصرف
شبكات المياة والصرف

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

استمرار تطهير شبكات انحدار الصرف

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قيام فرع الشركة بمركز ومدينة منيا القمح بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قري وشوارع المدينة كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:https://www.facebook.com/shapwasco

وفى سياق متصل، قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن فريق التوعية بالشركة أطلق حملات توعوية ميدانية بقرية طوخ التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وشارع أبو دهشان بمدينة فاقوس، ومنطقة الحريري بمدينة الزقازيق، وقرية خالد بن الوليد التابعة لرئاسة مدينة منشأة أبو عمر،  وذلك لتوعية المواطنين والعاملين بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، كما تم لصق مطبوعات على الجدران وتوزيع مطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

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