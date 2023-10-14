بلومبرج: ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الهجوم البري الشامل على غزة

قالت وكالة بلومبرج، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوطا على إسرائيل للتفكير فيما بعد الغزو البري لقطاع غزة وسط مخاوف أمريكية من أن الغزو البري سوف يكون له نتائج خطيرة على إسرائيل وأمن المنطقة بشكل عام.

الغزو البري لقطاع غزة

ووفقا لمصادر أمريكية بحسب الوكالة، فان ادارة بايدن تشعر بالقلق من احتمالية عدم وجود خطة واضحة المعالم لدى الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بعملية الغزو البري لقطاع غزة.

ووفقا للمصادر ذاتها تسود حالة من الخوف والقلق الكبير لدى الادارة الأمريكية حيال الخسائر الانسانية التي سوف تفقدها فلسطين وغزة جراء العملية البرية، كما أن إدارة بايدن قلقة أيضا بخصوص مناشدة قوات الاحتلال لسكان غزة، بالإجلاء والتوجه نحو الجنوب في غضون 24 ساعة.

خبراء يحذرون من الغزو البري لغزة

من جانبه قال ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد، للوكالة إن "الاستراتيجية الأمريكية تقوم على دعم إسرائيل في القضاء على حماس ولكن ما بعد ذلك، بما فيه السؤال الكبير حول من سيحكم غزة بعد حماس، لا يزال عملًا قيد التقدم".

كما قال سيث مولتون، عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إن حكومة الاحتلال بحاجة إلى خطة استراتيجية لغزة ومن الواضح أن الخطة القديمة على مدى السنوات القليلة الماضية لم تنجح.

وقالت كوري سايك، مديرة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد "أميركان إنتربرايز" إن القلق بشأن العقاب الجماعي والخسائر في صفوف المدنيين سيلوح في الأفق.

التقارب الإسرائيلي مع العرب

ووفقا لوكالة بلومبرج فان العملية البرية الاسرائيلية في غزة من شأنها ان تحطم تماما أي آمال للتطبيع بين حكومة الاحتلال والدول العربية، وأن الخسائر الإنسانية التي ستنتج من العملية ستكون أسوأ أزمة في إسرائيل منذ 50 عامًا.