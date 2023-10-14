السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إدراج "حولية آداب عين شمس" ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCIF

عين شمس
عين شمس

أعلنت ا.د حنان كامل متولى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس اختيار حولية الكلية العلمية المحكمة التي تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث لإدراجها ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCIf للعام ٢٠٢٣، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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وذلك تحت رعاية ا.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، كما تقدمت ا.د حنان كامل بالشكر لهيئة تحرير الدورية وعلى رأسهم ا.د شيرين مظلوم رئيس تحرير الدورية، ا.د معوض بدوى نائب رئيس التحرير ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية على جميع الجهود المبذولة في سبيل حصول المجلة على المكانة العلمية المتميزة في مجال النشر الدولى،  الذى يعد تتويجا للجهود التى تبذلها هيئة تحرير المجلة في إخراج أعداد المجلة بالشكل اللائق الذى عبر بها للوصول إلى هذه التصنيفات، وجدير بالذكر ان حوليات كلية الاداب موجودة علي بنك المعرفه ومدرجة ضمن معامل أرسيف  للاستشهادات المرجعية، 
و يتيح هذا الادراج  على موقع  الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية اطلاع الباحثين من كافة الدول علي مقالات المجلة من خلال الموقع.

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من الجدير بالذكر أن مجلة حوليات الكلية مجلة علمية محكمة تتيح لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين والوافدين نشر الأبحاث العلمية وأبحاث الترقيات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بعد تحكيمها من لجان علمية متخصصة.

شروط النشر الالكترونى بالمجلة 

ووجهت جميع الباحثين لمتابعة موقع الحوليات للتعرف على شروط النشر الالكترونى بالمجلة وهو كالتالي: aafu.journals.ekb.eg 
وكذلك للاطلاع على أعداد الحولية وأبحاثها المختلفة.

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "أكاديمية بلس"، الكائن مقرها بحدائق الأهرام- الدور الثاني- محافظة الجيزة، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من الدبلومات الفنية والفندقية وجميع المؤهلات من مجموع 50%، وكذلك الدعاية عن قسم خاص لراسبي الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، والدعاية عن بدء دراسة البكالوريوس المهني لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمجموع 50%، كما قامت بالترويج لنفسها بأنها تقدم تخصصات فى: "قسم البترول- قسم إدارة الأعمال- قسم نظم المعلومات- قسم الصحافة والإعلام- قسم التمريض- قسم إدارة الأعمال".

وخاطب د. أيمن عاشور كلا من السيد اللواء محافظ الجيزة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.

جامعة عين شمس الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCIf الكلية العلمية المحكمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبلومات الفنية طلاب الثانوية العامة والأزهرية

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