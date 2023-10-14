السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بمبادرة خفض الأسعار

المهندس حازم الجندى
المهندس حازم الجندى

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن البدء في تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارًا من اليوم السبت بالتعاون مع القطاع الخاص، خطوة مهمة من أجل تخفيف العبء على المواطنين، لافتًا إلى أن سيتم الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات في محاولة من الدولة للسيطرة على موجة الغلاء التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

الأجهزة الرقابية بالدولة

وطالب "الجندي" جميع الأجهزة الرقابية بالدولة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام الجميع بالأسعار المقررة مسبقًا، حتى يشعر المواطن بفارق حقيقي، داعيًا وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كل أنواع السلع، خاصة أنه يتم طرحها في المجمعات بأسعار مخفضة بنسبة 20 لـ25% أقل من مثيلاتها في السوق.

توفير جميع السلع للمواطنين 

وقال إن الدولة المصرية تمكنت من توفير جميع السلع للمواطنين، حيث لم تعانِ مصر يومًا من اختفاء أو نقص سلعة غذائية، رغم الأوضاع العالمية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية، حيث عملت على اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال الفترة الماضية بداية من جائحة كورونا، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، من خلال النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، الأمر الذي أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم.

عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد بتخفيض أسعار السلع موجة الغلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية

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