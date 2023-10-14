غدًا.. دار الكتب تطلق مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق نصر أكتوبر"

بالتعاون مع الشئون المعنوية..

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ تحتفلالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ويشمل الاحتفال الإعلان عن مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق حرب أكتوبر".



ومن المقرر أن يقام الاحتفال غدًا الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023م في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

وتشمل الاحتفالية برنامجًا حافلًا يبدأ بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر يليها بدء الاحتفالية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، ثم الكلمات الافتتاحية كالتالي: كلمة الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وفي السادسة والنصف مساءً؛ تقام ندوة مع أبطال نصر أكتوبر المجيد، ثم تكريم أبطال نصر أكتوبر، والمؤتمر الصحفى لتدشين مشروع توثيق نصر أكتوبر، وفي الثامنة والربع يقام حفل مع كورال شباب تنمية المواهب بالأوبرا، إخراج الدكتور سامح صابر.

مشروع توثيق حرب أكتوبر

ويهدف مشروع التوثيق القومي لحرب أكتوبر إلى توثيق شهادات أبطال الحرب توثيقًا رسميًا، وذلك لحفظ بطولات ضباط وجنود مصر وتأكيدًا على انتصار الجيش المصري وتضحياته في أهم معركة خاضها الجيش المصري في العصر الحديث.

احتفالات دار الكتب بحرب أكتوبر

نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، حيث أقام مركز التنمية البشرية بالهيئة حفلًا بالتعاون مع جمعية رواد السلام للأعمال الخيرية والإغاثة الإسلامية، وقدم أبناء الجمعية من ذوي الهمم عددًا من الأغاني الوطنية، الأربعاء الماضي.

كما أقيمت ندوة بعنوان "التراث العسكري المصري عبر العصور: كتاب الحيل نموذجًا"، تحدثت فيها الدكتورة مها مظلوم مدير عام مركز تحقيق التراث بالهيئة، وأقيمت الندوة في تمام الثانية عشرة من ظهر الخميس الماضي، بقاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل.