دار الكتب تقيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددا من الفعاليات احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، حيث يقيم مركز التنمية البشرية بالهيئة حفلا بالتعاون مع جمعية رواد السلام للأعمال الخيرية والإغاثة الإسلامية، ويقدم أبناء الجمعية من ذوي الهمم عددا من الأغاني الوطنية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء ١١ أكتوبر الجاري.

فعاليات بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

كما تقام ندوة بعنوان "التراث العسكري المصري عبر العصور: كتاب الحيل نموذجا" تتحدث فيها الدكتورة مها مظلوم مدير عام مركز تحقيق التراث بالهيئة، على أن تقام الندوة في تمام الثانية عشرة من ظهر الخميس الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ بقاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل.

ومن المقرر أن تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

وتشمل الاحتفالية برنامجا حافلا يبدأ بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر يليها بدء الاحتفالية بالسلام الجمهوري و القرآن الكريم، ثم الكلمات الافتتاحية كالتالي: كلمة الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، كلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وفي السادسة والنصف مساء؛ تقام ندوة مع أبطال نصر أكتوبر المجيد، ثم تكريم أبطال نصر أكتوبر، والمؤتمر الصحفى لتدشين مشروع توثيق نصر أكتوبر، وفي الثامنة والربع يقام حفل مع كورال شباب تنمية المواهب بالأوبرا إخراج الدكتور سامح صابر.