السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب للمرحلة الإعدادية بكنيسة السيدة العذراء

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، ا جتماع شباب المرحلة الإعدادية، بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

شارك في اللقاء الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس بعمق، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، كما تضمن الاجتماع أيضًا، باقة من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا اجتماع شباب المرحلة الإعدادية بكنيسة السيدة العذراء الأب ميخائيل صبحي الشباب

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